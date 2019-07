VP Bank und chinesische Hywin Wealth Management vereinbaren Kooperation

Die liechtensteinische VP Bank will wohlhabende Chinesen als Kunden gewinnen. Die Bank mit Hauptsitz in Vaduz und die chinesische Hywin Wealth Management wollen in Hongkong eine gemeinsame Kollaborationsplattform aufbauen. Für die strategische Zusammenarbeit sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag.