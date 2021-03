VP Bank und Hywin Wealth Management unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Die strategische Partnerschaft umfasst den Angaben zufolge die Zusammenarbeit in den Bereichen Produkte und Dienstleistungen. Insbesondere würden Hywin Wealth und die VP Bank ihre Kooperation im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der Verwahrung von Kundengeldern von Hywin Hongkong und/oder deren Tochtergesellschaften weiter vertiefen, heisst es weiter.

Ein weiteres Schlüsselelement der Zusammenarbeit sei ausserdem die Beteiligung der VP Bank an der Hywin Holdco in der Höhe von 3,4 Prozent, schreibt das Institut weiter. Hywin Holdco wurde am 26. März 2021 an der Nadaq Global Market Stock Exchange gelistet.

sig/tt

(AWP)