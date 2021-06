VP Bank und InvestCloud gehen Plattform-Partnerschaft ein

Die VP Bank geht mit InvestCloud, einem Anbieter digitaler Plattformen für die Finanzindustrie, eine Partnerschaft ein. Ziel der Zusammenarbeit mit der in Los Angeles domizilierten Firma mit weltweit 20 Niederlassungen sei es, eine Basis für personalisierte Wealth Management-Dienstleistungen in der digitalen Welt zu schaffen, teilte die Bank am Dienstag mit.