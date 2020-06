VW-Aufsichtsrat akzeptiert Entschuldigung von Vorstandschef Diess

Der Aufsichtsrat des Volkswagen -Konzerns sieht Vorstandschef Herbert Diess dessen Anschuldigungen in Richtung des Kontrollgremiums noch einmal nach. "Dr. Diess hat sich in aller Form bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Äusserungen entschuldigt und erklärt, dass diese unangemessen und falsch waren", hiess es am Dienstag in einer Mitteilung des Aufsichtsrats in Wolfsburg. "Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben die Entschuldigung von Dr. Diess angenommen und werden ihn auch künftig bei seiner Arbeit unterstützen."