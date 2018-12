Der Volkswagen -Aufsichtsrat hat den künftigen Audi -Vorstandschef Bram Schot in den Vorstand des VW -Konzerns berufen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 werde der bisherige Audi-Vertriebsvorstand in den Konzernvorstand aufrücken und dort für den Konzern-Vertrieb zuständig sein, teilte VW am Mittwoch in Wolfsburg mit. Der 57-Jährige übernehme damit die Nachfolge von Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, der im Oktober aus allen Ämtern ausgeschieden war. Zuvor hatte Audi den Niederländer zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Schot stand seit der Verhaftung Stadlers im Juni bereits kommissarisch an der Spitze der VW-Tochter.