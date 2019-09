VW-Aufsichtsratsspitze will an Pötsch und Diess festhalten

Die Spitze des VW -Aufsichtsrats will trotz der Anklagen gegen Vorstandschef Herbert Diess und Chefaufseher Hans Dieter Pötsch wegen mutmasslicher Marktmanipulation an den beiden Spitzenmanagern festhalten. Auch aus heutiger Sicht könne das Präsidium des Aufsichtsrates weiterhin keine vorsätzlich unterlassene Information des Kapitalmarkts erkennen, teilte der innere Zirkel des VW-Kontrollgremiums am Dienstag nach einer kurzfristig einberufenen Sitzung in Wolfsburg mit. "Aus diesem Grund soll die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstandsvorsitzenden fortgesetzt werden", hiess es in der Erklärung.