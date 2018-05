VW bleibt in den USA auf Kurs - Auch BMW und Audi legen zu

Der US-Automarkt hat im April an Schwung verloren, dennoch konnte Volkswagen dank einer SUV-Offensive erneut deutlich mehr absetzen. Insgesamt wurden 28'794 Neuwagen der Kernmarke VW verkauft, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Zuwachs von 4,5 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf sind die Verkäufe in den USA um 8,6 Prozent gestiegen. Auch andere deutsche Hersteller trotzten dem Abwärtstrend.