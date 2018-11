VW-Chef Diess: Keine Kapitalbeteiligung mit Ford geplant - Harte Arbeit an Marge

Volkswagen -Chef Herbert Diess hat im Rahmen der Kooperationsgespräche mit dem US-Autobauer Ford eine gegenseitige Kapitalbeteiligung ausgeschlossen. Das sei kein Ziel der Gespräche und in auch kein Teil der Überlegungen der Wolfsburger, sagte der Manager am Freitag in Wolfsburg nach einer Sitzung des Aufsichtsrats. Mit Ford spricht VW derzeit vor allem über eine Zusammenarbeit bei leichten Nutzfahrzeugen, um Kosten zu sparen. In dem Geschäft seien Volkswagen und Ford alleine aus globaler Sicht eher klein, sagte Diess. Der Manager rechnet bis Jahresende mit ersten Ergebnissen, danach könne man über weitere Schritte nachdenken. Darüber hinaus kann sich VW auch vorstellen, in anderen Bereichen mit Ford zu kooperieren, wie zum Beispiel bei Elektroantrieben.