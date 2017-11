VW-Chef Müller: Kehren ein Stück weit zur Normalität zurück

Der Volkswagen -Konzern sieht sich nach der aufgeflogenen Diesel-Affäre weiter auf dem Weg in die Normalität. In den vergangenen zwei Jahren sei der Konzern im Krisenmodus gefahren, sagte Vorstandschef Matthias Müller auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg am Mittwoch. "Erstmals seit 2014 haben wir uns wieder eine 5-Jahres-Planung zugetraut und damit die Leitplanken bis 2022 für Produkte, Werke und Investitionen gesetzt", sagte der VW -Chef zur kürzlich verabschiedeten Investitionsplanung. Allerdings warnte er vor zu viel Selbstzufriedenheit. "Die Herausforderungen bleiben weiterhin gross, die Dieselkrise ist noch nicht überwunden".