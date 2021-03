VW-Chef zu möglichem Porsche-Börsengang: Kein unmittelbarer Handlungsbedarf

VW-Chef Herbert Diess sieht anlässlich von Spekulationen um einen möglichen Börsengang der Edeltochter Porsche keinen unmittelbaren Handlungsbedarf für den Konzern. "Natürlich ist Porsche für uns auch eine Perle", sagte der Manager am Dienstag in Wolfsburg. Der Sportwagenbauer gewinne durch die überlegene Ertragssituation und seine Markenstärke zunehmend an Wert. Man solle aber nicht vergessen, dass Porsche die hohen Margen insbesondere deswegen einfahren könne, "weil wir die Konzern-Backbones nutzen, zum Teil mit Audi, zum Teil sind es Volkswagen-Werke, in denen die Fahrzeuge hergestellt werden - also die Vernetzung ist schon sehr eng."