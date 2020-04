VW-Finanzchef: Werden Gewinnschwelle bei Kernmarke in USA nicht schaffen

Die Coronavirus-Pandemie vermasselt dem Volkswagen-Konzern bei der Kernmarke VW auf dem US-Markt die Rückkehr in die Gewinnzone. Das seit Jahren angepeilte Ziel, in den USA in diesem Jahr die Gewinnschwelle zu erreichen, werde die Marke VW angesichts der aktuellen Situation "natürlich nicht erreichen", sagte Volkswagen-Finanzchef Frank Witter am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Die Wolfsburger fahren auf dem wichtigen US-Markt seit vielen Jahren Verluste ein. Das Auffliegen der Software-Manipulation von Dieselmotoren im Herbst 2015 hatte VW bereits deutlich bei dem Ziel zurückgeworfen, in Nordamerika wieder schwarze Zahlen zu schreiben. VW hatte auch das US-Werk in Chattanooga (Tennessee) wegen der Corona-Krise zwischenzeitlich heruntergefahren, Händler konnten im Land zudem über Wochen keine Autos verkaufen./men/stk