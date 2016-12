VW-Finanztochter kauft Bezahldienst fürs Parken

BRAUNSCHWEIG (awp international) - Der Autokonzern Volkswagen baut sein Geschäft mit Mobilitätsdienstleistungen weiter aus. Die Tochter Volkswagen Financial Services kauft den Park-Bezahldienst PayByPhone, wie das Unternehmen am Mittwoch in Braunschweig mitteilte. Die Firma mit Sitz in Vancouver in Kanada sei der weltweit führende Anbieter von bargeldlosem Bezahlen beim Parken. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.