VW hat Corona-Einbruch aus dem Frühjahr überwunden - Vorsicht gefragt

(Ausführliche Fassung) - Der VW -Konzern bekommt die Folgen des Corona-Einbruchs zusehends besser in den Griff. Nach drastischen Rückgängen im Frühjahr meldete der weltgrösste Autohersteller am Donnerstag für die Monate Juli bis September wieder eine bessere Geschäftsentwicklung. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn pendelte sich im dritten Quartal bei knapp 2,6 Milliarden Euro ein, wie das Unternehmen in Wolfsburg berichtete. Zwischen April und Juni war die Volkswagen-Gruppe hier noch mit einem Verlust von rund 1,6 Milliarden Euro in die roten Zahlen abgesackt.