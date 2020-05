VW-Holding Traton rechnet mit 'drastischem Absatzrückgang' im zweiten Quartal

Der zum VW-Konzern gehörende Lkw- und Bushersteller Traton traut sich wegen der Corona-Pandemie weiter keine Prognose zu. "Es ist im Moment nicht absehbar, wann eine neue Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr möglich ist", hiess es in dem am Montag in München veröffentlichten Quartalsbericht der VW-Tochter. "Die durch die COVID-19 Pandemie hervorgerufenen Auswirkungen auf die Kundennachfrage, Lieferketten und die Produktion sind aktuell nicht verlässlich einschätzbar. Für das laufende Quartal erwarten wir einen drastischen Absatzrückgang, der sich auf alle Spitzenkennzahlen auswirken wird." Traton hatte bereits im März die Prognose für das laufende Jahr wegen der Corona-Krise gestrichen.