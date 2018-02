VW-Kernmarke will nach Rekordjahr 2017 Tempo hoch halten

So werde die bisher auf vier Standorte verteilte Golf-Fertigung von 2020 an in Wolfsburg zusammengezogen, in Zwickau entstehe das grösste europäische Kompetenzzentrum für E-Mobilität und Osnabrück, wo es Sorgen wegen der Auftragslage gab, erhalte das erste SUV-Cabriolet der Kernmarke VW, das vom ersten Halbjahr 2020 an in dem Werk gebaut werden soll.

In den kommenden Monaten müsse das Tempo hoch gehalten werden, kündigte Diess an. Die kommende E-Auto-Familie ID sei der Schlüssel, um 2020 die CO2-Grenzwerte der EU zu erreichen. "Die nächsten Jahre werden uns alles abverlangen", sagte der Markenchef. Das autonome Fahren werde zudem schneller kommen als bisher gedacht. Mit Blick auf den von Konzernchef Matthias Müller ausgerufenen Kulturwandel mahnte Diess zu Geduld: "Uns muss bewusst sein: Wir verändern Volkswagen nicht über Nacht."/tst/DP/nas

(AWP)