VW-Konzern will schnell zurück zu alter Gewinnstärke - Ausbau Plattformstrategie

Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden Jahren unter anderem mit dem Ausbau der Plattformstrategie möglichst früh wieder zu alter Gewinnstärke zurückfinden. Der Konzern strebe eine weitere Verbesserung der Profitabilität an und verfolge das Ziel, schnellstmöglich in den Zielkorridor von 7 bis 8 Prozent für die operative Umsatzrendite zurückzukehren, hiess es am Dienstag aus Wolfsburg vor der Bilanzpressekonferenz des Dax -Konzerns. Vergangenes Jahr war die Rendite vor Zinsen und Steuern auf den Umsatz bezogen wegen der Corona-Krise von 7,6 Prozent auf 4,8 Prozent gefallen. In diesem Jahr peilt das Management 5,0 bis 6,5 Prozent an, möglichst am oberen Ende der Spanne.