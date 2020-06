VW-Lkw-Beteiligung Navistar fährt weiter Verluste ein

Vor der geplanten Übernahme durch die VW -Lkw-Tochter Traton hat der US-Truckhersteller Navistar auch im zweiten Geschäftsquartal rote Zahlen geschrieben. In den drei Monaten bis Ende April stand unter dem Strich ein Verlust von 38 Millionen US-Dollar (34 Mio Euro), wie Navistar am Donnerstag in Lisle (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Allerdings fiel der Fehlbetrag nicht mehr ganz so hoch aus wie ein Jahr zuvor mit 48 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum war vor allem ein Vergleich in einem Rechtsstreit um fehlerhafte Abgasanlagen für den Verlust verantwortlich.