VW-Markenproduktionschef will mehr Effizienz für Umstieg auf E-Autos

Der Volkswagen -Konzern rechnet im Zuge der E-Mobilität mit weniger Ertragskraft und will die hohen Investitionen für seine Elektro-Offensive durch wachsende Produktivität ausgleichen. Die eigenen Produkte und die der Partner sollten dabei CO2-neutral sein, sagte VW -Markenproduktionschef Andreas Tostmann am Mittwoch in Emden. An dem ostfriesischen Standort sollten von 2023 an zwei Produktfamilien mit bis zu fünf Modellen für die drei Marken VW, Skoda und Seat an den Start gehen. Ob dort auch ein Batteriewerk angesiedelt werden könnte, liess Tostmann offen.