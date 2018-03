VW-Rekorde bringen auch Hauptaktionär Porsche SE mehr Geld ein

Die Rekordzahlen von Volkswagen haben auch dem VW -Hauptaktionär Porsche SE ein dickes Plus eingebracht. Die Beteiligungsgesellschaft verbuchte 2017 einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 3,33 Milliarden Euro - im Wesentlichen dank ihrer VW-Anteile. Das war fast zweieinhalb Mal so viel wie 2016. In Folge glänzender Zahlen bei Volkswagen rechnet die Holding mit steigenden Gewinnen. Dieses Jahr sollen es 3,4 bis 4,4 Milliarden Euro werden, kündigte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch am Dienstag in Stuttgart an.