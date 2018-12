Der Zeitpunkt eines möglichen Börsengangs der VW-Nutzfahrzeugetochter Traton bleibt vorerst offen. "Wir werden Traton sicher nicht um jeden Preis, koste es, was es wolle, an die Börse bringen", sagte der Volkswagen-Finanzvorstand Frank Witter der "Börsen-Zeitung" (Samstag). Er verwies auf die zuletzt starken Schwankungen an den Kapitalmärkten. Es gebe eine Untergrenze bei der Bewertung von Traton mit den Marken MAN und Scania .