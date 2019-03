VW stellt zehnmillionstes Nutzfahrzeug in Hannover fertig

63 Jahre nach Produktionsbeginn ist in Hannover das zehnmillionste VW -Nutzfahrzeug vom Band gerollt. Der rot-weisse Bulli vom Typ T6 Caravelle wurde dem hannoverschen Kinderkrankenhaus Auf der Bult gespendet, wie VW-Nutzfahrzeuge am Freitag mitteilte. Die Produktion von Nutzfahrzeugen im VW-Werk Hannover-Stöcken hatte am 8. März 1956 begonnen. Vom jüngsten Modell, dem Pickup Amarok, wurden dort seit 2012 rund 144 000 Exemplare hergestellt. In Hannover beschäftigt VW Nutzfahrzeuge rund 15 000 Menschen, weltweit mehr als 24 000 Menschen./uk/DP/stw