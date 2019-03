VW-Tochter Audi: Absatz rückläufig - Weiter Probleme mit WLTP

Der neue Abgas- und Verbrauchsprüftest WLTP belastet bei der Volkswagen-Tochter Audi weiterhin die Absatz-Entwicklung. Im Februar sind weltweit die Auslieferungen um 8,5 Prozent auf 119 800 Fahrzeuge gesunken, wie das Unternehmen am Freitag in Ingolstadt mitteilte. Im wichtigen chinesischen Markt verzeichnet der Konzern dennoch ein leichtes Plus: Der Absatz stieg auf 40 084 Automobile und liegt damit 1,8 Prozent über dem Vergleichswert aus 2018.