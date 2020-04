Auch die VW -Tochter Audi musste auf dem US-Markt im ersten Quartal einen herben Einbruch beim Absatz hinnehmen. Die Verkäufe sanken in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 41 367 Autos, wie das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag in Herndon (Virginia) mitteilte.