VW-Tochter Audi steckt Milliarden in neue Technik

Die Volkswagen -Tochter Audi will in den kommenden fünf Jahren rund 14 Milliarden Euro in neue Technik stecken. "Wir gehen unseren Weg in die E-Mobilität sehr zielgerichtet und werden uns künftig deutlich stärker fokussieren", sagte Interims-Vorstandschef Bram Schot am Dienstag in Ingolstadt. Die geplanten Investitionen in Elektroautos, Digitalisierung und autonomes Fahren sind Teil der jüngst vom Volkswagen-Konzern angekündigten knapp 44 Milliarden Euro für den Bereich im Zeitraum bis Ende 2023. Insgesamt plant Audi in den kommenden fünf Jahren mit Gesamtausgaben von rund 40 Milliarden Euro.