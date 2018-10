VW-Tochter Porsche steigert Auslieferungen im dritten Quartal deutlich

Die Volkswagen -Tochter Porsche hat im dritten Quartal bei den Auslieferungen das Tempo deutlich angezogen. Von Juli bis Ende September lieferte der Sportwagenbauer weltweit 65 964 Autos an die Kunden aus und damit 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus einer Mitteilung des Unternehmen am Freitag in Stuttgart hervorgeht. Nach neun Monaten steht nun ein Plus von 6 Prozent auf 196 562 Wagen zu Buche. Für das vierte Quartal warnte Vertriebschef Detlev von Platen aber vor grossen Herausforderungen.