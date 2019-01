VW-Tochter Porsche verkauft 2018 mehr Autos in USA

Die Volkswagen -Tochter Porsche hat in den USA im vergangenen Jahr vor allem dank der Modelle Macan und Panamera mehr Autos verkauft. Ingesamt setzte der Sportwagenbauer 57 202 Autos ab und damit 3,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte. Im Dezember waren es 4,4 Prozent mehr Autos gewesen als im Vorjahresmonat. Für Porsche war es nach eigenen Angaben das neunte Wachstumsjahr in Folge in dem Land./men/he