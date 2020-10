VW-Tochter Traton setzt Frist für Navistar-Angebot

Die Volkswagen-Lkw- und Bustochter Traton hat in der Hängepartie um die geplante Übernahme des US-Truckherstellers Navistar eine Frist gestellt. Man habe Navistar darüber informiert, dass das bisherige Übernahmeangeobt am 16. Oktober um 18.00 Uhr (MESZ) auslaufe, teilte Traton am Mittwoch in München mit.