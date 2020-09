Die VW-Lastwagentochter Traton will die MAN SE im laufenden Jahr nicht mehr von der Börse nehmen. Der Lkw- und Buskonzern solle sich zunächst auf den jüngst angekündigten Umbau und die Bewältigung der Corona-Krise konzentrieren, teilte Traton am Donnerstagabend in München mit. 2021 solle MAN ganz in Traton integriert werden.