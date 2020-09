VW will bei MAN bis zu 9500 Stellen streichen und Milliarden sparen

(neu: mehr Hintergrund und Details, Aktienkurse) - Volkswagen setzt bei seiner Lkw- und Bustochter MAN in der Corona-Krise noch stärker den Rotstift an als erwartet. In Deutschland und Österreich sollen bei MAN Truck & Bus bis zu 9500 Stellen wegfallen, wie MAN am Freitag in München mitteilte. Davon seien alle Unternehmensteile betroffen. Bis 2023 soll so eine Ergebnisverbesserung von rund 1,8 Milliarden Euro erreicht werden. Zumindest sind das die "derzeitigen Überlegungen" des neu formierten Managements. Nun geht es in die absehbar hitzige Diskussion mit den Arbeitnehmern.