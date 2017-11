VW will mit Elektroautos profitabler werden als Konkurrenten

Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw will in der künftigen Elektroautowelt dank Grössenvorteilen renditestärker sein als die Konkurrenz. "Über hohe Skaleneffekte und eine kostenoptimierte Plattform werden wir unsere Elektroautos deutlich profitabler machen als der Wettbewerb", sagte Markenchef Herbert Diess am Donnerstag in Wolfsburg. Zum Umstieg auf die Elektromobilität sollen auch die vergleichweise teuren Stadtgeländewagen vom Typ SUV beitragen. "Zugespitzt könnte man sagen: Mit den SUVs verdienen wir das Geld, das wir für die Wende hin zur Elektromobilität benötigen", sagte Diess.