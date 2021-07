VW will mit vier einheitlichen Plattformen Grössenvorteile ausschöpfen

Mit vier einheitlichen Plattformen will der Volkswagen -Konzern künftig über alle Marken hinweg seine Grössenvorteile mehr ausschöpfen. Wie Vorstandschef Herbert Diess am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Strategie bis zum Jahr 2030 ankündigte, wird sich das Prinzip gleicher Teile zum Einsatz in möglichst hohen Stückzahlen bald nicht mehr nur auf die bekannten Fahrzeug-Baukästen beschränken. Es erstrecke sich zunehmend auch auf Digitalisierung, Elektrifizierung und Dienstleistungen.