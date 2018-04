VW will Nutzfahrzeugsparte in Aktiengesellschaft umwandeln

(Ausführliche Fassung) - Der Volkswagen -Konzern will seine Sparte mit schweren Nutzfahrzeugen börsenfähig machen. Das Geschäft mit den Lkw- und Busmarken MAN , Scania und der brasilianischen VW -Nutzfahrzeugtochter soll zunächst in eine deutsche AG und danach in eine europäische Aktiengesellschaft (SE - Societas Europaea) umgewandelt werden, wie der Dax -Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Der Aufsichtsrat müsse dem zweiten Schritt aber noch gesondert zustimmen. Das Vorhaben solle zeitnah umgesetzt werden, hiess es. Entsprechende Medienberichte hatten sich zuletzt verdichtet.