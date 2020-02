VW zahlt in Chile knapp 300 Millionen Dollar für Diesel-Vergleich

Rund 4900 Dieselkunden von Volkswagen sowie der Töchter Porsche, Audi und Skoda in Chile bekommen eine Entschädigung. Ein entsprechender Vergleich für Fahrzeuge mit zu hohem Schadstoffausstoss wurde in dem südamerikanischen Land jetzt mit der Verbraucherorganisation ODECU geschlossen, wie ein VW -Konzernsprecher am Mittwoch in Wolfsburg berichtete.