Das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf hat sich wie erwartet im zweiten Quartal abgeschwächt. Im ersten Halbjahr stiegen die Erlöse bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- oder Verkäufe um 4,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, wie Beiersdorf am Dienstag in Hamburg mitteilte. In den ersten drei Monaten lag das Plus noch bei 6 Prozent. Das Konsumentengeschäft mit der Marke Nivea konnte dabei deutlich stärker zulegen als die Klebstoffsparte Tesa.