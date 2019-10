Wachstum der Kreditvergabe im Euro-Raum verliert an Schwung

Banken in der Euro-Zone haben wegen der eingetrübten Konjunkturaussichten ihre Kreditvergabe an Firmen nicht mehr so stark ausgebaut wie zuletzt. Im September reichten sie 3,7 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als vor Jahresfrist, teilte die EZB am Montag in Frankfurt mit. Im August waren es noch 4,3 Prozent gewesen.