Wacker Chemie rechnet mit weiterhin schwachem Solarsilizium-Geschäft

Ohler geht davon aus, dass sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Polysilizium-Segments im laufenden Jahr nicht verbessern wird. 2019 hatte das Geschäft unter Überkapazitäten der chinesischen Konkurrenz gelitten, nachdem die Regierung in Peking die Förderung für Erneuerbare Energien teils deutlich zurückgefahren hatte.

Wegen der Flaute im Solarmarkt hatte der SDax -Konzern erst Anfang Dezember Sonderabschreibungen auf Anlagen zur Herstellung von Silizium in Höhe von rund 750 Millionen Euro angekündigt. In diesem Zusammenhang rechnen die Münchener für 2019 mit einem negativen Jahresergebnis von etwa dem gleichen Betrag.

Wie bereits seit vergangenem Herbst bekannt, will sich Wacker Chemie mit einem Sparprogramm gegen das schwierige Umfeld stemmen. "Wir rechnen damit, in diesem Quartal zu wissen, wie weit wir springen müssen", sagte Ohler nun. In diesem Zuge kündigte er auch Stellenstreichungen an. Für 2020 werde das Programm allerdings noch keine grosse Entlastung für das Konzernergebnis bringen./mis/kro/he

(AWP)