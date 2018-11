Währungseffekte belasten Linde-Bilanz

(Ausführliche Fassung) - Ungünstige Währungseffekte haben dem vor der Fusion mit Praxair stehenden Linde-Konzern die Bilanz verhagelt. Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 1,7 Prozent auf 13,05 Milliarden Euro zurück, wie Linde am Mittwochabend in München mitteilte. Zudem wirkte sich die erstmalige Anwendung der Rechnungslegungsvorschrift IFRS 15 negativ auf den Umsatz aus. Bereinigt um diese und Währungseffekte wären die Erlöse aber um 4,8 Prozent gewachsen.