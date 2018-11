Währungskrisen in Südamerika vermiesen Merck die Ergebnisprognose

(Ausführliche Fassung) - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA braucht weiterhin einen langen Atem. Erst im kommenden Jahr rechnen die Darmstädter mit einer Rückkehr zu profitablem Wachstum, wie Konzernchef Stefan Oschmann am Mittwoch zur Vorlage der Quartalsbilanz in Darmstadt erneut bekräftigte. Jedoch drückt der Schuh, weil negative Wechselkurseffekte zunehmend belasten. Zwar traut sich der Dax-Konzern inzwischen mehr Umsatz zu, stellt sich aber vor allem wegen der anhaltenden Abwertung lateinamerikanischer Währungen auf einen womöglich stärkeren Ergebnisrückgang im Jahr 2018 ein als bisher. Im frühen Handel geriet die Aktie mit minus 1,5 Prozent unter Druck. Ein Händler sprach am Morgen in einer ersten Reaktion von weniger schlimm als befürchteten Kennziffern.