Waffen-Nachfrage in USA steigt: Rekordzahl an Sicherheitsprüfungen

In der Corona-Krise hat die Nachfrage nach Waffen in den USA zugenommen. Die Zahl der Sicherheitsprüfungen für potenzielle Käufer von Schusswaffen stieg binnen eines Monats stark an, wie aus einer Statistik der US-Bundespolizei FBI hervorgeht. Die Anzahl der eingeleiteten Prüfungen legte demnach von Februar bis Ende März um etwa 938 000 auf rund 3,7 Millionen zu - der Höchstwert seit Beginn der Statistik im Jahr 1998. Im Vorjahreszeitraum verzeichnete die Behörde lediglich einen Anstieg von rund 591 000 auf etwa 2,6 Millionen Sicherheitsprüfungen.