Waffenriese unterliegt Nonnen: Ruger muss transparenter werden

Der grosse US-Waffenhersteller Sturm, Ruger & Co. muss sich dem Druck kritischer Investoren beugen und die Öffentlichkeit in einem Bericht über die Gefahren seiner Produkte informieren. Die Aktionäre stimmten bei der Hauptversammlung am Mittwoch (Ortszeit) für einen entsprechenden Vorschlag, den Aktivisten gegen Waffengewalt eingebracht hatten. Gestartet hatte die Initiative ein Bündnis von Nonnen und anderen religiösen Gruppen, die Ruger in der Waffendebatte stärker in die Pflicht nehmen wollen.