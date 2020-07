Walgreens Boots Alliance sucht neuen Unternehmenschef

Die US-amerikanische Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance (WBA) beginnt die Suche nach einem neuen Unternehmenschef. Der seit Anfang 2015 amtierende Stefano Pessina werde vom Chefposten zurücktreten, teilte der Konzern am Montag in Deerfield im Bundesstaat Illinois mit. Sobald ein Nachfolger gefunden ist, soll der 79 Jahre alte Pessina, der auch mit einem Anteil von knapp 17 Prozent grösster Aktionär am Unternehmen ist, den Posten des derzeitigen Verwaltungsratschefs James Skinner übernehmen. Skinner soll nach seinem Rücktritt aber erst einmal im Board bleiben.