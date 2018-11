Die Warenhauskette Real hat am Montag trotz des bundesweiten Verdi-Streikaufrufs für die rund 34 000 Beschäftigten alle Läden planmässig geöffnet. "Der Betrieb ist nicht beeinträchtigt", sagte ein Unternehmenssprecher. Der Streik sei rechtzeitig angekündigt worden, die Filialleiter hätten ihre Personalplanungen angepasst. Zu einer Streikversammlung am Montagmittag vor der Metro-Zentrale in Düsseldorf, auf der auch Verdi-Chef Frank Bsirske sprechen soll, erwartet die Gewerkschaft mehrere tausend Beschäftigte.