Warenhauskonzern Galeria erhält weitere staatliche Hilfen

(neu: Mitarbeiterbrief) - Neues Hilfspaket für Galeria Karstadt Kaufhof: Deutschlands letzte grosse Warenhauskette erhält zur Bewältigung der Corona-Krise weitere Staatshilfen in dreistelliger Millionenhöhe. Galeria-Chef Miguel Müllenbach schrieb am Dienstag in einem Mitarbeiterbrief, dem Konzern liege ein verbindliches Angebot des Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes über eine stille Einlage in Höhe von 250 Millionen Euro vor. Das erste Geld werde vereinbarungsgemäss bereits in der nächsten Woche fliessen. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet.