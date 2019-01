Warnstreik an Flughäfen gestartet - massive Auswirkungen erwartet

Der Tarifkonflikt an deutschen Flughäfen hat abermals Folgen für Reisende. Ein Warnstreik des Sicherheitspersonals am Airport Köln/Bonn habe um Mitternacht wie geplant begonnen, sagte ein Verdi-Sprecher am frühen Donnerstagmorgen. Die Streikbereitschaft sei enorm hoch. Auch an den Airports Düsseldorf und Stuttgart waren am Donnerstag ganztägige Arbeitsniederlegungen geplant. Rund 110 000 Passagiere könnten betroffen sein - so viele sitzen normalerweise in etwa in den Maschinen, die donnerstags an den drei Airports starten und landen.