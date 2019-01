Warnstreik an Flughäfen gestartet - Zehntausende Reisende betroffen

(Ausführliche Fassung) - Der Tarifkonflikt an deutschen Flughäfen hat abermals unangenehme Folgen für Reisende. An den Airports Köln/Bonn und Düsseldorf begann in der Nacht zum Donnerstag ein Warnstreik des Sicherheitspersonals, wie zwei Gewerkschaftssprecher bestätigten. Ganztägige Arbeitsniederlegungen waren am Donnerstag zudem in Stuttgart geplant. Die Warnstreiks könnten Folgen haben für rund 110 000 Passagiere - so viele sitzen normalerweise in den Maschinen, die donnerstags an den drei Airports starten und landen.