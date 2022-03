Warnstreik an Flughäfen werden ausgeweitet - Frankfurt dicht

(neu: Details) - Flugreisende müssen sich auch am Dienstag auf zahlreiche Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals an Flughäfen aus. Am Dienstag sind die beiden grössten deutschen Flughäfen Frankfurt und München betroffen, ausserdem Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden.