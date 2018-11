Warnstreik lässt Eurowings-Flüge am Düsseldorfer Airport ausfallen

(mehr Details) - Der Tarifkonflikt bei Eurowings hat am Dienstag Hunderte Passagiere der Eurowingstochter ausgebremst. Wegen eines Warnstreiks am Düsseldorfer Flughafen blieben bis zum Mittag mehr als 25 der rund 30 geplanten Flüge am Boden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die Streikbereitschaft sei enorm gewesen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse. "Beinahe die komplette Frühschicht hat sich am Streik beteiligt." Nach Angaben von Eurowings und dem Flughafen wurden Kunden vorab informiert. Andere Standorte waren laut Airline nicht betroffen.