Warteck Invest erhält Baurecht für Projekt in Basel - Portfolio ausgebaut

Das Immobilienunternehmen Warteck Invest hat im Rahmen eines Investorenwettbewerbs das Baurecht für ein Projekt in Basel erhalten. Das Unternehmen plant den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses am Irène Zurkinden-Platz am Dreispitz in Basel, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess.