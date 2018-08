Warteck Invest verdient mehr - Vorsichtig optimistisch für 2. Semester

Positiv auf das Ergebnis hätten etwa die jüngst durchgeführten Akquisitionen durchgeschlagen, heisst es weiter. Und auch in der Entwicklung von Immobilien seien Fortschritte erreicht worden. So sei etwa das Wohnbauprojekt in Wil mit 81 Wohnungen abgeschlossen worden. Der Marktwert des Immobilienportfolios stieg nach Neubewertung auf 728,2 Millionen. Das ist ein Plus von 1,5 Prozent.

Als Folge davon steigerte Warteck die Soll-Mieterträge im ersten Semester um 6,8 Prozent auf 17,3 Millionen Franken. Allerdings lag die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften mit 4,7 Prozent höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres (3,8%). Warteck begründet dies mit längeren Absorptionszeiten bei den Neubau- und Sanierungsprojekten sowie auf den Leerstand in einer Büroliegenschaft. Die Ist-Mieterträge erreichten derweil 16,4 Millionen, ein Plus von 5,0 Prozent.

Im zweiten Semester rechnet Warteck aufgrund der im laufenden Jahr und im Vorjahr abgeschlossenen Projekte und getätigten Akquisitionen mit einem Anstieg der Mieteinnahmen. Jedoch bleibe die Situation am Immobilienmarkt vor allem auf der Vermietungsseite herausfordernd, so der Bericht.

mk

(AWP)