Wartung und Ersatzteile treiben MTU-Gewinn - Aktie auf Rekordhoch

(Ausführliche Fassung) - Ein brummendes Geschäft mit Wartung und Ersatzteilen beflügelt die Gewinnpläne des Münchner Triebwerksbauers MTU . Vorstandschef Reiner Winkler legte deshalb am Donnerstag die Latte für das Gesamtjahr höher. Auch bei dem Antrieb für den Airbus-Verkaufsschlager A320neo sieht der Manager sein Unternehmen im Plan. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Der Kurs der MTU-Aktie sprang am Vormittag um fast zwei Prozent nach oben und erreichte mit 176,90 Euro den höchsten Kurs seiner Geschichte. Zuletzt lagen die Papiere noch mit 0,9 Prozent im Plus.